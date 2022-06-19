РФ распространяет фейк, что для вступления в ЕС от Украины требуют не прославлять Бандеру
Российские СМИ лгут, что от Украины требуют прекратить прославлять Степана Бандеру для членства в ЕС
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
"Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять Бандеру ради членства в Евросоюзе"", - отметили в ЦПИ.
Как доказательство приводят озвученный в эфире французского BFM TV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда. Он заявил о необходимости переименовать украинские улицы, названные в честь Степана Бандеры. В свое время он сказал, что Россия и Украина должны найти компромисс по Донбассу.
В Центре при СНБО напомнили, что основными требованиями членства Украины в Евросоюзе является проведение реформ и соответствие украинского законодательства европейскому.
"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных экспертов, чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
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17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
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