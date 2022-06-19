Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

"Десятки кремлевских медиа пишут, что "от Украины требуют прекратить прославлять Бандеру ради членства в Евросоюзе"", - отметили в ЦПИ.

Как доказательство приводят озвученный в эфире французского BFM TV тезис адвоката Ассоциации сыновей и дочерей депортированных из Франции евреев Арно Кларсфельда. Он заявил о необходимости переименовать украинские улицы, названные в честь Степана Бандеры. В свое время он сказал, что Россия и Украина должны найти компромисс по Донбассу.

В Центре при СНБО напомнили, что основными требованиями членства Украины в Евросоюзе является проведение реформ и соответствие украинского законодательства европейскому.

"Позиция отдельной персоны не отражает настроения общества. Россия цитирует лояльных экспертов, чтобы сформировать ложное впечатление раскола среди населения стран Запада в вопросе поддержки Украины", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.