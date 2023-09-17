РФ распространяет фейк, что для прорыва их обороны ВСУ используют тактику "живого разминирования"

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

В Центре опровергают фейк, уверяя, что контрнаступление Украины было замедлено из-за заминированных полей, а украинские военные хотят предотвратить массовые потери.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих, что Украина применяет эту тактику и так негуманно относится к своим военнослужащим", - говорится в сообщении со ссылкой на аналитиков проекта EUvsDisinfo.

Такие фейки объясняются тем, что пропаганда РФ применяет тактику "отражения" для предотвращения сообщений, где российское командование бросает россиян на отчаянные действия и не жалеет живой силы, например, как это было в Бахмуте, утверждают расследователи из "Детектор Медиа".