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Главная Война с Россией РФ распространяет фейк, что для прорыва их обороны ВСУ используют тактику "живого разминирования"

РФ распространяет фейк, что для прорыва их обороны ВСУ используют тактику "живого разминирования"

17 сентября, 2023 воскресенье
11:58
Война с Россией

Пропагандистские росСМИ пишут, что Силы обороны Украины, пытаясь прорвать российскую оборону, прибегают к тактике "живого разминирования" своими военными, что означает бесчеловечное отношение командования к своим солдатам

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

В Центре опровергают фейк, уверяя, что контрнаступление Украины было замедлено из-за заминированных полей, а украинские военные хотят предотвратить массовые потери.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих, что Украина применяет эту тактику и так негуманно относится к своим военнослужащим", - говорится в сообщении со ссылкой на аналитиков проекта EUvsDisinfo.

Такие фейки объясняются тем, что пропаганда РФ применяет тактику "отражения" для предотвращения сообщений, где российское командование бросает россиян на отчаянные действия и не жалеет живой силы, например, как это было в Бахмуте, утверждают расследователи из "Детектор Медиа".

  • Пропагандистские медиа распространяют видео, на котором якобы украинские военные отправляют российских пленных подрывать собой заминированные поля.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
фейк
пропаганда
руские фейки
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
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