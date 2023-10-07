РФ распространяет фейк, что Британия введет войска в Украину и будет контролировать проведение операций в Крыму
Пропагандистские СМИ РФ распространяют новости о том, что Великобритания планирует ввести в Украину войска НАТО, чтобы непосредственно контролировать проведение военных операций
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
Россияне утверждают, что Лондон будет прямо участвовать в планировании операций в Черном море и в Крыму, и будет контролировать их проведение непосредственно из Украины.
ЦНС с журналистами проекта "StopFake" опровергает этот фейк и заявляет, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в долгосрочной перспективе британские инструкторы будут учить военнослужащих ВСУ на территории Украины. О проведении боевых операций речь не идет.
Такие учения уже проводятся на территориях стран-союзников, но Шаппс предположил, что в будущем программу можно будет переместить в западные регионы Украины и считает возможным открытие филиалов британских оборонных компаний непосредственно в Украине.
Премьер-министр Британии Риши Сунак уточнил, что в ближайшее время британских инструкторов не будут отправлять в Украину, а также Британия не собирается отправлять свою армию для участия в войне с Россией.
- В разведке Великобритании предполагают, что Россия намерена установить морские мины на подходах к украинским портам.
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