РФ распространяет фейк, что Британия введет войска в Украину и будет контролировать проведение операций в Крыму

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

Россияне утверждают, что Лондон будет прямо участвовать в планировании операций в Черном море и в Крыму, и будет контролировать их проведение непосредственно из Украины.

ЦНС с журналистами проекта "StopFake" опровергает этот фейк и заявляет, что министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в долгосрочной перспективе британские инструкторы будут учить военнослужащих ВСУ на территории Украины. О проведении боевых операций речь не идет.

Такие учения уже проводятся на территориях стран-союзников, но Шаппс предположил, что в будущем программу можно будет переместить в западные регионы Украины и считает возможным открытие филиалов британских оборонных компаний непосредственно в Украине.

Премьер-министр Британии Риши Сунак уточнил, что в ближайшее время британских инструкторов не будут отправлять в Украину, а также Британия не собирается отправлять свою армию для участия в войне с Россией.