РФ распространяет дезинформацию о поляках на украинских госдолжностях в армии и полиции
В России распространяют манипуляцию о том, что вскоре граждане Польши смогут занимать украинские административные и государственные должности, служить в армии и спецслужбах, а польская полиция будет иметь право следить за правопорядком в Украине
Об этом информирует в телеграмме Центр противодействия дезинформации.
Пропагандисты ссылаются на законопроект анонсированный президентом Украины как подобный закон принятый Польшей о поддержке украинских беженцев. В Центре противодействия дезинформации доказывают, что пропагандистские утверждения являются умышленной дезинформацией РФ.
"Пока никаких официальных подтверждений возможности граждан Польши в случае принятия такого закона занимать в Украине административные и государственные должности нет. Конкретные положения украинского законопроекта разрабатывается МИДом Украины.
Манипулятивная трактовка будущего закона является продолжением дезинформационной кампании РФ по безосновательным обвинениям Польши в намерениях постепенно взять под контроль западные регионы Украины с последующей аннексией", - говорится в сообщении.
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