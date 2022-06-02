Об этом информирует в телеграмме Центр противодействия дезинформации.



Пропагандисты ссылаются на законопроект анонсированный президентом Украины как подобный закон принятый Польшей о поддержке украинских беженцев. В Центре противодействия дезинформации доказывают, что пропагандистские утверждения являются умышленной дезинформацией РФ.



"Пока никаких официальных подтверждений возможности граждан Польши в случае принятия такого закона занимать в Украине административные и государственные должности нет. Конкретные положения украинского законопроекта разрабатывается МИДом Украины.



Манипулятивная трактовка будущего закона является продолжением дезинформационной кампании РФ по безосновательным обвинениям Польши в намерениях постепенно взять под контроль западные регионы Украины с последующей аннексией", - говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 1 июня.

В Москве говорят, что ВСУ будут обстреливать приграничные районы РФ американскими ракетами.

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