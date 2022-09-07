Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины .

После объявления о прибытии турецких дронов в Украину РФ сгенерировала фейк о добровольной "передаче" одного из них российской стороне.

"Украинский солдатик, которому поручили управление "байрактаром"… помог организовать безопасное приземление "птички" на (подконтрольной России, – ред.) территории… а парень выехал из Украины тратить заработанные за это соглашение деньги", – цитируют росСМИ.

Впрочем, в Совете национальной безопасности и обороны доказывают, что есть по меньшей мере три факта, которые опровергают пропагандистскую информацию врага.

Управление "байрактаром TB2" осуществляет команда из трех операторов, а не один "украинский солдатик". Осуществлять управление БПЛА без входящего в состав комплекса центра управления дроном невозможно. И потеря "байрактара TB2" стала бы предметом расследования военной контрразведки, до завершения которого ни один из участников инцидента даже теоретически не смог бы покинуть Украину", - разъяснили в ЦПД.

23 июня Фонд Притулы и украинский блогер Лачен взялись собрать 500 млн грн на три "байрактара".

Украинцы за три дня собрали средства на 4 "байрактара". Целью было собрать на три аппарата за неделю.

27 июня производитель беспилотников заявил , что отдаст бесплатно "байрактары", на которые украинцы по призыву Сергея Притулы собирали средства.

В середине августа Притула сообщил , что его фонд на средства, собранные украинцами для закупки беспилотников, купил спутник для ВСУ. Следовательно, украинская армия будет быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут украинским военным с оперативным планированием операций.

6 сентября стало известно, что три беспилотника Bayraktar TB2, которые турецкая компания Baykar Makina пообещала бесплатно передать украинской стороне за собранные средства в рамках проекта "Народный байрактар", уже доставлены в Украину.

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