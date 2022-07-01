РФ ракетным ударом по Одесчине повредила принадлежащий Молдове детский реабилитационный центр: один сотрудник погиб, пятеро ранены
В результате российских ракетных обстрелов по Одесской области 1 июля поврежден детский реабилитационный центр Молдовы. Один сотрудник центра погиб, пятеро ранены
Об этом сообщила министер здравоохранения Молдовы Алла Немеренко.
На время пандемии деятельность центра прекратили и до сих пор не возобновили. На момент удара в здании находились работники.
"После нападения Центр не сильно пострадал, были выбиты только окна котельной. Но с сожалением нам сообщили, что пять сотрудников Центра ранены и один погиб. Все они проживали в пострадавшем от обстрела здании", – написала министр.
- 1 июля по Одесчине был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации с направления Черного моря. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом. Погиб 21 человек.
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