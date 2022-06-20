Об этом заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.

"В течение многих лет Польша была целью России. Она использует пропаганду и дезинформацию против Польши. Кремль проводит мероприятия, чтобы ударить по фундаментальному праву поляков на государственность и безопасность", – написал он.

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Жарин подчеркнул, что Россия пытается убедить свое общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься серьезно и обречена служить "серой зоной" между НАТО и Россией.