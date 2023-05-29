РФ пыталась сфальсифицировать предстоящие выборы в парламент Словакии, – экс-министр обороны
Спецслужбы Словакии разоблачили попытку России сфальсифицировать предстоящие парламентские выборы в пользу партии Smer-SD ("Курс — социальная демократия")
Об этом заявил в интервью бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Euractiv.
По его словам, РФ платила гражданам Словакии, чтобы они манипулировали выборами в пользу партии Smer-SD, поскольку ее победа могла изменить политику в пользу президента России Владимира Путина.
"Мы получили разведывательную информацию из-за границы, которая включает точное лицо, время и место, когда гражданин Словацкой Республики находился в России, чтобы получить финансовые ресурсы в пользу политической партии Smer-SD для манипуляций на выборах", – сказал Надь, не уточнив , о какой манипуляции шла речь.
Об этой информации, которая также якобы была передана в полицию, по его словам, были проинформированы соответствующие словацкие чиновники.
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Член президиума Smer-SD Роберт Калиняк в ответ заявил, что партия никогда не принимала внешние деньги. Он назвал обвинение "невероятной чушью".
Smer-SD лидирует в опросах накануне парламентских выборов с призывами прекратить поставки оружия в Украину.
В прошлом году Словакия выслала российских дипломатов за то, что они платили словацким гражданам за шпионаж от ее имени.
Издание пишет, что внешняя политика Словакии может существенно измениться после победы Smer-SD. Правительство Smer-SD поддержало санкции Евросоюза против России в 2014 году, но его лидер Роберт Фицо в том же году назвал ограничения "бессмысленными". Он также просил упразднить санкции после встречи с Путиным в 2016 году.
- 20 мая стало известно, что суд в Словакии во второй раз оправдал бизнесмена, обвиняемого в организации убийства журналиста-расследователя и его невесты в 2018 году.
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