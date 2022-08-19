РФ пытается заставить ВСУ удерживать значительные силы на Харьковском направлении во избежание украинских контратак в другом месте, - британская разведка

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Несмотря на то, что линия фронта в этом секторе мало сдвинулась с мая, второй город (по количеству жителей – ред.) Украины был одним из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели цель достичь окрестностей за 24 часа", – говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что расположенный примерно в 15 км от российской линии фронта, Харьков пострадал, так как он остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии. Залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие повлекли за собой разорение в значительных частях города.

"Российские войска относительно незначительно удерживают харьковское направление, но продолжают проводить локальные рейды и обстрелы украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их в качестве сил для контратаки где-либо", - добавили в Британии.

В Харькове объявили 19 августа днем траура по погибшим в результате ракетных ударов. Мэр Харькова отметил, что 17 августа и утро 18 августа стали одними из самых трудных для города с начала полномасштабной войны: "Погибли люди, многие ранены, в том числе дети".

19 августа эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский в эфире Эспрессо отметил, что успехи ВСУ на фронте дают больше аргументов для поставок оружия из США . Шеренговский рассказал об опросе Гарвардского университета.

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