РФ пытается заставить наших партнеров давить на Зеленского, чтобы он принял ультиматум кремля, - Подоляк
Россия пытается заставить партнеров Украины оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он принял ультиматум кремля за столом переговоров
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает Офис президента .
По его словам, Россия хотела бы заморозить эту войну, чтобы приготовить новые силы для вторжения. "Поэтому они пытаются заставить наших партнеров давить на президента Зеленского, чтобы мы приняли ультиматум России за переговорным столом", - сказал Подоляк в интервью Welt .
Он добавил, что Украине нужно большее вооружение, чтобы приблизить конец российского диктатора Владимира Путина.
"Если мы получим танки Leopard в достаточном количестве, если мы получим РСЗО, если мы получим системы ПВО и системы борьбы с беспилотниками, чтобы закрыть небо, мы сможем положить конец российскому геноциду. И мы также сможем почти математически рассчитать время до конца Путина", – убежден Подоляк.
- 30 октября Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если Запад предоставит "реалистические предложения".
- В МИД Украины ответили, что единственным реалистичным основанием для переговоров с Россией является вывод оккупантов из Украины .
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