Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он подчеркнул, что, вероятно, зимой конфликт перейдет в более спокойную фазу, обе стороны будут стремиться перегруппировать и перевооружить свои силы. Однако Россия пытается заморозить войну, чтобы восстановить силы и попытаться осуществить большее наступление весной.

Потому, по мнению Столтенберга, западные партнеры Украины должны поддержать ее. По его словам, столицы стран НАТО постоянно рассматривают вопросы, какие системы вооружений хотят поставить Киеву.

"Парадокс в том, что больше мы хотим мирного, дипломатического решения, которое обеспечит победу Украины, тем срочнее мы должны оказывать Украине военную поддержку", - сказал Столтенберг.

2 декабря генеральный секретарь НАТО Столтенберг выступил в защиту Берлина , критикуемого за недостаточную военную помощь Украине. По его словам, Столтенберг ожидает, что все союзники, включая Германию, будут делать больше.

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