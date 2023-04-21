Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам чиновника, похищение несовершеннолетних происходит на временно оккупированных территориях Украины. Российские оккупанты пытаются вывезти украинских детей с Херсонщины на Дальний Восток и из Энергодара Запорожской области в Крым под видом эвакуации.

"На ТОТ оккупанты продолжают проводить так называемые профилактические медицинские осмотры, "результаты" которых затем используют для вывоза украинских детей на "лечение" в РФ. Фактически же такие мероприятия являются прикрытием для похищения наших детей", - отметил Лубинец.

Сообщается, что в рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в частности детей, в Херсонскую и Запорожскую ОВА были направлены письма с просьбой выяснить указанную информацию.

Лубинец сказал, что поддержка международного сообщества крайне важна, поэтому Украина рассчитывает на усиление санкций против виновных в депортации украинских детей в 11-м санкционном пакете, неформальное обсуждение которого уже начали Еврокомиссия и официальные представители стран-членов ЕС.