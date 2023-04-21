РФ пытается вывезти украинских детей из Херсонской и Запорожской областей под видом эвакуации, - Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты пытаются вывезти украинских детей на Дальний Восток и во временно оккупированный Крым
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По словам чиновника, похищение несовершеннолетних происходит на временно оккупированных территориях Украины. Российские оккупанты пытаются вывезти украинских детей с Херсонщины на Дальний Восток и из Энергодара Запорожской области в Крым под видом эвакуации.
"На ТОТ оккупанты продолжают проводить так называемые профилактические медицинские осмотры, "результаты" которых затем используют для вывоза украинских детей на "лечение" в РФ. Фактически же такие мероприятия являются прикрытием для похищения наших детей", - отметил Лубинец.
Сообщается, что в рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в частности детей, в Херсонскую и Запорожскую ОВА были направлены письма с просьбой выяснить указанную информацию.
Лубинец сказал, что поддержка международного сообщества крайне важна, поэтому Украина рассчитывает на усиление санкций против виновных в депортации украинских детей в 11-м санкционном пакете, неформальное обсуждение которого уже начали Еврокомиссия и официальные представители стран-членов ЕС.
- Советник - уполномоченный президента по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала , что российская армия в основном использует пять сценариев для перемещения украинских детей на территорию РФ.
- Россияне создали первые детские милитарные объединения на временно захваченных территориях.
27 февраля стало известно, что Еврокомиссия и Польша положили начало инициативе по поиску похищенных Россией украинских детей.
- 27 февраля стало известно, что международное сообщество должно расследовать, в частности с помощью комиссии ООН, все без исключения факты похищения РФ детей из Украины.
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