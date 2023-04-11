РФ пытается возобновить роль своих десантников в наступательных операциях, - британская разведка
Российские воздушно-десантные войска после значительных потерь получили вооружение, которое ранее не было официально связано с ними
Об этом заявили в разведке министерства обороны Великобритании.
Известно, что на 3 апреля 2023 года российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А российским воздушно-десантным войскам (ВДВ).
Также отмечается, что высокоразрушающие ТОС-1А, которые РФ обозначает как тяжелый огнемет, обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее не были официально связаны с ВДВ.
"Передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по возобновлению ВДВ после того, как они понесли большие потери за первые девять месяцев войны", - считают в британской разведке.
- 6 апреля стало известно, что руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк считает , что оккупанты окопы в Крыму роют, чтобы российский десант не сбежал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.25
Покупка 37.25Продажа 38.07
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное