Об этом заявили в разведке министерства обороны Великобритании.

Известно, что на 3 апреля 2023 года российские СМИ сообщили о передаче термобарических реактивных систем залпового огня ТОС-1А российским воздушно-десантным войскам (ВДВ).

Также отмечается, что высокоразрушающие ТОС-1А, которые РФ обозначает как тяжелый огнемет, обычно используются российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее не были официально связаны с ВДВ.

"Передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по возобновлению ВДВ после того, как они понесли большие потери за первые девять месяцев войны", - считают в британской разведке.