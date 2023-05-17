РФ пытается усилить наступательные действия в районе Бахмута, – ISW
Россия решила усилить свои тактические наступательные действия в Бахмуте, несмотря на то, что Украина, очевидно, сосредоточилась там на локальных контратаках
Об этом сообщает ISW .
В отчете института сообщается, что так называемый глава ДНР Денис Пушилин заявил 16 мая, что войска РФ усилили свои силы в районе Бахмута для стабилизации ситуации. Кроме того, один известный российский военкор сообщил, что четыре неустановленных российских батальона были развернуты на флангах вокруг Бахмута, чтобы предотвратить украинские прорывы.
В ISW отметили, что соответствующие сообщения о подкреплении согласовываются с заявлением замминистра обороны Украины Анны Маляр от 15 мая о том, что российские войска разворачивают дополнительные силы воздушно-десантных войск для защиты флангов Бахмута, которые, вероятно, опрокидываются с других участков фронта.
- 13 мая сообщалось, что украинские военные постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута.
- 15 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский назвал продвижение украинских войск на Бахмутском направлении первым успехом наступательных действий.
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