РФ пытается усилить наступательные действия в районе Бахмута, – ISW

Об этом сообщает ISW .

В отчете института сообщается, что так называемый глава ДНР Денис Пушилин заявил 16 мая, что войска РФ усилили свои силы в районе Бахмута для стабилизации ситуации. Кроме того, один известный российский военкор сообщил, что четыре неустановленных российских батальона были развернуты на флангах вокруг Бахмута, чтобы предотвратить украинские прорывы.

В ISW отметили, что соответствующие сообщения о подкреплении согласовываются с заявлением замминистра обороны Украины Анны Маляр от 15 мая о том, что российские войска разворачивают дополнительные силы воздушно-десантных войск для защиты флангов Бахмута, которые, вероятно, опрокидываются с других участков фронта.