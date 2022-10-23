РФ пытается удержать Херсонщину в условиях ограниченной логистики, деморализованных военных и эвакуации руководящего состава, - ОК "Юг"
В оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне пытаются удержаться на Херсонщине, несмотря на ограниченную логистику, деморализацию и эвакуацию руководящего состава
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных учреждений и руководящего состава. В то же время продолжается контрбатарейное противостояние вдоль линии столкновения", - говорится в сводке.
В ВСУ также отметили, что россияне продолжают стрелять по громадах прилегающих к фронту. Агрессор применяет армейскую авиацию, РСЗО, артиллерию и минометы.
Тыловые районы Россия атакует ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, РСЗО и тяжелой артиллерией.
- В субботу, 22 октября, украинская артиллерия ударила по пункту управления россиян на оккупированной территории, а ПВО сбила российский вертолет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.94
Покупка 39.94Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 38.27Продажа 39.37
- Актуальное
- Важное