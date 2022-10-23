РФ пытается удержать Херсонщину в условиях ограниченной логистики, деморализованных военных и эвакуации руководящего состава, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на южнобукском направлении существенных изменений не претерпела: остается стабильно сложной, но контролируемой. Силы обороны удерживают занимаемые рубежи, на освобожденных территориях проводят стабилизационные мероприятия. Противник пытается удерживать оборону в условиях ограниченной логистики, деморализации духа военных учреждений и руководящего состава. В то же время продолжается контрбатарейное противостояние вдоль линии столкновения", - говорится в сводке.

В ВСУ также отметили, что россияне продолжают стрелять по громадах прилегающих к фронту. Агрессор применяет армейскую авиацию, РСЗО, артиллерию и минометы.

Тыловые районы Россия атакует ракетными ударами с неба, дронами-камикадзе, РСЗО и тяжелой артиллерией.

В субботу, 22 октября, украинская артиллерия ударила по пункту управления россиян на оккупированной территории, а ПВО сбила российский вертолет.

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