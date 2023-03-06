Об этом в утренней сводке 6 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Для введения в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупированная территория Автономной Республики Крым).

"Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", – говорят в Генштабе.

В ПТУ Волновахи оккупанты обустроили базу по восстановлению поврежденной техники

В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища.

Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы.

Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям

Российская Федерация основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

ВСУ отразили более 95 атак россиян и поразили районы скопления захватчиков

За прошедшие сутки, 5 марта, украинские воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

Войска РФ нанесли 27 авиационных и 4 ракетных удара по Украине за прошедшие сутки

Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов есть высоковероятной по всей территории Украины.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфин Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терново и Огирцево на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты.

Обстреливал Зализнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись районам 21 населенного пункта. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Огненное влияние испытали более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе и Каменское на Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.