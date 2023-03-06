РФ пытается создать условия для наступления еще на двух направлениях и маневрирует в районах Новая Каховка - Армянск, - Генштаб
Российские войска пытаются создать условия для перехода в наступление на отдельных участках на Запорожском и Херсонском направлениях. Также для введения в заблуждение ВСУ они маневрируют в районах населенных пунктов Новая Каховка – Армянск
Об этом в утренней сводке 6 марта сообщает Генштаб ВСУ.
Для введения в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупированная территория Автономной Республики Крым).
"Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", – говорят в Генштабе.
В ПТУ Волновахи оккупанты обустроили базу по восстановлению поврежденной техники
В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища.
Студентов принудительно вовлекают в ремонтные работы.
Россия сосредоточена на наступлении по 5 направлениям
Российская Федерация основные усилия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
ВСУ отразили более 95 атак россиян и поразили районы скопления захватчиков
За прошедшие сутки, 5 марта, украинские воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.
Войска РФ нанесли 27 авиационных и 4 ракетных удара по Украине за прошедшие сутки
Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.
За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения Россией дальнейших ракетных ударов есть высоковероятной по всей территории Украины.
Ситуация по направлениям
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.
В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфин Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терново и Огирцево на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты.
Обстреливал Зализнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области.
Вражеским обстрелам подверглись районам 21 населенного пункта. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.
Огненное влияние испытали более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе и Каменское на Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.
- Ранее стало известно, что руководство и военнослужащие 155 бригады морской пехоты ВС РФ отказываются снова идти в наступление на Угледарском направлении без какого-либо обеспечения и подготовки.
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