Совбез ООН отверг провокацию РФ и отказал в выступлении "омбудсмена ДНР"
Россия пыталась добиться выступления на инициированном им же заседании Совбеза ООН "омбудсмену ДНР" и не получила поддержки
Как передает издание Укринформ , сначала РФ пытается сорвать заседание Совбеза ООН, требуя приобщить к нему представительницу "ДНР" Дарью Мозгову, заявил членам Совбеза постоянный представитель Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо.
Поскольку это процедурный вопрос, его могли вынести на голосование. Решение Совбеза по процедурным вопросам считается принятым, если за него поданы голоса 9 из 15 голосов членов Совета.
Как сообщает ТАСС, США пригласили процедурное голосование в СБ ООН по выступлению Морозовой.
В результате голосования Совет Безопасности ООН проголосовал против выступления омбудсмена ДНР на заседании по гуманитарной ситуации в Украине.
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