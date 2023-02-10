РФ пытается скрыть масштабные потери техники на войне, - ISW
Кремль продолжает принимать меры по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне в Украине, скрывая масштабы потерь
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что президент России Владимир Путин 9 февраля провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.
В тот же день заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил танковый завод в Омской области и заявил, что России необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков в ответ на западную военную помощь Украине.
"Полторы тысячи танков достаточно для оснащения более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп", - говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, российским военным необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневровые боевые действия в преддверии возможного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что усилия кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне без более широкой мобилизации российской экономики - несовместимы с масштабами войны, которую ведут российские военные.
- 9 февраля голландской мониторинговой группы, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла до тысячи танков , что составляет половину арсенала, который она имела до 24 февраля 2022 года. Кроме того, по подсчетам Oryx, более 500 танков, захвативших ВСУ, полностью покрывают потери в 459 единиц.
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