Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент России Владимир Путин 9 февраля провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и поручил агентству оказать поддержку субъектам федерации в развитии производства беспилотных авиационных комплексов.

В тот же день заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил танковый завод в Омской области и заявил, что России необходимо увеличить производство различных вооружений, в том числе современных танков в ответ на западную военную помощь Украине.

"Полторы тысячи танков достаточно для оснащения более 15 танковых полков или бригад или около 150 батальонно-тактических групп", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, российским военным необходимо быстро восполнить эти потери в танках, чтобы сохранить способность вести крупномасштабные механизированные маневровые боевые действия в преддверии возможного увеличения темпов наступательных операций на востоке Украины.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что усилия кремля по постепенной подготовке оборонно-промышленной базы России к затяжной войне без более широкой мобилизации российской экономики - несовместимы с масштабами войны, которую ведут российские военные.