РФ пытается привлечь Грузию, Армению и Азербайджан во избежание санкционных ограничений, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки при Минобороны.

"Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего нуждающейся в использовании иностранных комплектующих", – говорится в сообщении.

Стало известно, что Москва ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном по реэкспорту российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом продукции этих стран и экспортировать ее в третьи страны. К тому же, Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса в ІТ-сфере. Как отмечают в ГУР, с начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыло около 85 тыс. российских граждан и 113 ІТ-компаний.

"Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты обеих стран – Армению и Россию", – рассказывают разведчики.

Также добавляют, что ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства. До вторжения Россия закупала немецкую продукцию, необходимую для производства/модернизации ЗРК типа "Бук" и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа "Тунгуска", а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стали невозможны.

Напомним, 29 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Казахстан пообещал не помогать РФ обходить санкции.