Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в телеграмме.

"Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь, РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике", - пишет ГУР МО Украины.

Как говорится в сообщении, федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества России обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "ураган".

"Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, которые в большом количестве хранятся на военных складах Таджикистана", - отмечают в разведке.

Также сообщается, что в республиках РФ пытается завербовать военных в отставке и выпускников военных училищ.

"Отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с вооруженными силами России и принять участие в войне против Украины. Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике. В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с вооруженными силами РФ или одним из частных военных компаний. Аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудников МВД", - говорится в сообщении.

За время полномасштабной войны в Украине РФ потеряла около 53 тыс. военных, 2175 танков, 4662 боевых бронемашины и 244 самолета.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb