РФ пытается применить дополнительные силы, но 103-й день украинский Донбасс стоит, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте 6 мая
Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои", - сказал президент.
Он отметил, что Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это самые горячие точки противостояния.
"Русская армия пытается применить на Донбасском направлении еще дополнительные силы, но 103-й день украинский Донбасс стоит, стоит крепко. Делаем все для обороны и на Запорожском направлении, на Николаевском тоже. Я благодарен каждому и каждому, кто выдерживает давление, мощное давление оккупантов" и защищает наше государство", - подытожил Зеленский.
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