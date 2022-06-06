Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои", - сказал президент.

Он отметил, что Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это самые горячие точки противостояния.

"Русская армия пытается применить на Донбасском направлении еще дополнительные силы, но 103-й день украинский Донбасс стоит, стоит крепко. Делаем все для обороны и на Запорожском направлении, на Николаевском тоже. Я благодарен каждому и каждому, кто выдерживает давление, мощное давление оккупантов" и защищает наше государство", - подытожил Зеленский.