РФ пытается препятствовать визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, используя стратегию Ирана, - ISW
Россияне продолжают препятствовать работе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Они начали внедрять стратегии, подобные иранским
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как отмечается, таким образом, захватчики пытаются задержать прибытие сотрудников Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.
"МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", - отмечает ISW.
Однако Россия добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо пристрастными", говорят эксперты.
"Манипулирование национальностью инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран давно использует, чтобы скрыть препятствия миссиям", – пояснили аналитики.
В Институте добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о: нарушениях безопасности на станции; то, что РФ пытается ограничить присутствие украинских сотрудников на ЗАЭС; то, что оккупанты начали собирать подписи жителей Энергодара с требованием "прекратить украинские обстрелы" для предоставления инспекторам.
- 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.
- Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября.
- 26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.
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