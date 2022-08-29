Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечается, таким образом, захватчики пытаются задержать прибытие сотрудников Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.

"МАГАТЭ собрало миссию в составе руководителя Рафаэля Мариано Гросси и 13 экспертов из "преимущественно нейтральных стран", которые на следующей неделе посетят Запорожскую атомную электростанцию для наблюдения", - отмечает ISW.

Однако Россия добилась исключения из состава миссии США и Великобритании, назвав их "несправедливо пристрастными", говорят эксперты.

"Манипулирование национальностью инспекторов и нападки на "справедливость" инспекций МАГАТЭ – это тактика, которую Иран давно использует, чтобы скрыть препятствия миссиям", – пояснили аналитики.

В Институте добавили, что, по данным украинских официальных источников, россияне пытают сотрудников ЗАЭС, чтобы те не рассказали инспекторам МАГАТЭ о: нарушениях безопасности на станции; то, что РФ пытается ограничить присутствие украинских сотрудников на ЗАЭС; то, что оккупанты начали собирать подписи жителей Энергодара с требованием "прекратить украинские обстрелы" для предоставления инспекторам.

25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии. На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует договориться и посетить Запорожскую атомную электростанцию до 5 сентября.

26 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Россия должна обеспечить беспрепятственный ремонт линий электропередачи и полное подключение Запорожской АЭС к украинской энергосети.

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