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РФ пытается пополнить потери привлечением срочников, а ВСУ отразили 83 российских атаки

23 мартa, 2023 четверг
07:04
война с Россией

Россияне стремятся пополнить потери живой силы давлением на срочников, чтобы те подписали контракт, а ВСУ в течение суток отразили 83 вражеских атаки

Об этом говорится в утренней постройке Генштаба на фейсбуке.

Россияне давят на своих срочников с целью подписания контракта, восполняя потери живой силы

"В одной из воинских частей, которая дислоцируется в Южной Осетии, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов и дальнейшему участию в боевых действиях на территории Украины. Установлено, что в период с 1 по 10 марта контракт подписали более 50 российских срочников. Они, не получив должной боевой подготовки, отправлены в Мелитополь Запорожской области", - отметили в Генштабе.

На Запорожье оккупанты пытаются помешать местным жителям в наблюдении за передвижением вражеских сил

В населенных пунктах Решетиловское, Млечное и Константиновка на временно оккупированном Запорожье захватчики совершили обходы местных жителей. Так, россияне напомнили, что нужно находиться в безопасных местах и не стоит покидать собственное жилье.

"Указанное косвенно может свидетельствовать о попытках российских оккупантов сделать невозможным наблюдение местным населением планового опрокидывания врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения", - утвердили военные.

В течение суток враг нанес ракетный и 48 авиационных ударов, в частности по Запорожью, Киевщине и Житомирщине.

За прошедшие сутки РФ нанесла ракетный удар по Запорожью: ракеты попали в многоэтажное здание, погибли и ранены среди гражданских жителей. Также оккупанты нанесли 48 авиационных ударов, в частности, по гражданским объектам критической инфраструктуры на Житомирщине и Киевщине.

Россияне использовали 21 БПЛА типа "Шахед-136" из Брянской области Российской Федерации, 16 из этих дронов сбили защитники. В результате ударов вражеских БПЛА погибли и ранены среди гражданских граждан. В частности, захватчики совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВСУ отразили 83 вражеских атаки, а также поразили станцию РЭБ россиян

Россияне в дальнейшем ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняются. Так, за прошедшие сутки ВСУ отбиты 83 вражеских атаки на восточном участке фронта.

Тогда же украинская авиация ударила по зенитно-ракетному комплексу противника, а также нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Ситуация по направлениям

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений, формирование наступательных группировок противника не обнаружено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру Республики Беларусь для подготовки своих войск. РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Архиповка и Михальчина Слобода Черниговской области; Демьяновка, Эсмань, Атинское, Искрисковщина, Белополье, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Краснополье на Сумщине и Басове, Гоптовка, Стрелка, Веселое, Волчанск, Охримовка, Красное Первое и Кондрашовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка и Верхнекамянское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Белогоровка – Луганской, а также Терны, Колодцы, Северск, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, теряя значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки противника в Бахмуте, Богдановке и Предтечине. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам вблизи линии столкновения, среди них - Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григорьевка, Бахмут, Часов Яр, Александро-Шультино, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском , Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имел. Вражеские обстрелы подверглись более 20 районам населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Марьинка, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелы подверглись районам более 45 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения, в частности, Малиновка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Гавриловка, Ивановка, Зеленовка, Днепровский и город Херсон.

Украина
Россия
Запорожье
Киевщина
Луганщина
военные силы Украины
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
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