РФ пытается подорвать национальную идентичность украинцев на ВОТ, - разведка Британии
Россия создает пророссийское информационное пространство на временно оккупированных территориях Украины для того, чтобы подорвать национальную идентичность украинцев
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
По данным разведки, 15 августа первый заместитель главы администрации Владимира Путина Сергей Кириенко приехал в оккупированный Донецк для того, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.
Как сообщает министерство, в оккупированной Запорожской области так называемая администрация получила указания от Кремля относительно внедрения новых стандартов для аккредитации учебных заведений.
Журналисты из России также работают в СМИ в оккупированных регионах.
Кроме того, с 1 сентября этого года в школах в оккупированных регионах Украины и всей России будет введен новый учебник по истории РФ. Отмечается, что в книге восхваляется так называемая специальная военная операция и описывается Украина как ультратеррористическое государство.
"Цель России – создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности", - говорится в сообщении.
- Еще с начала полномасштабного вторжения россияне на оккупированных территориях Украины начали изымать украинскую историческую и художественную литературу, не совпадающую с постулатами кремлевской пропаганды.
- На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей старшеклассникам раздают дневники с российским гербом и текстом военной присяги.
- 11 августа стало известно, что в Москве планируют форум для педагогов из ВОТ Украины, на котором российское министерство образования будет учить, как воспитывать детей в духе патриотизма в Россию.
- Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины угрожают учащимся школ от 14 лет не выдать аттестаты, если те не получат паспорт РФ.
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