Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

По данным разведки, 15 августа первый заместитель главы администрации Владимира Путина Сергей Кириенко приехал в оккупированный Донецк для того, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.

Как сообщает министерство, в оккупированной Запорожской области так называемая администрация получила указания от Кремля относительно внедрения новых стандартов для аккредитации учебных заведений.

Журналисты из России также работают в СМИ в оккупированных регионах.

Кроме того, с 1 сентября этого года в школах в оккупированных регионах Украины и всей России будет введен новый учебник по истории РФ. Отмечается, что в книге восхваляется так называемая специальная военная операция и описывается Украина как ультратеррористическое государство.

"Цель России – создать прокремлевское информационное пространство в оккупированных регионах для размывания украинской национальной идентичности", - говорится в сообщении.