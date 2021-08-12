"РФ пытается переложить ответственность": МИД о призыве Кремля к миру заставить Украину завершить войну на Донбассе

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"РФ отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется громкими политическими заявлениями", - отметил он.

Николенко сказал, что может "не на словах, а на деле" доказать наличие политической воли завершить разрешен ней вооруженный конфликт с Украиной.

"Отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнение решений лидеров нормандского формата", - подчеркнул он.

Николенко отметил, что жители оккупированного Донбасса требуют альтернативы разрушительной политике "русского мира", а в Кремле должны понять - "построить мир на российских танках невозможно".

"И в дальнейшем настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России", - сообщил он.

Напомним, МИД России обвинил украинскую сторону в якобы нарушениях режима прекращения огня на Донбассе и затягивании переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Также РФ призвала мир побудить Украину прекратить войну.