"РФ пытается переложить ответственность": МИД о призыве Кремля к миру заставить Украину завершить войну на Донбассе
Россия призвала мир заставить Украину прекратить войну на Донбассе, в украинском МИД назвали это "перекладыванием ответственности"
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
"РФ отчаянно пытается переложить ответственность с больной головы на здоровую. Добросовестное выполнение взятых на себя мирных обязательств все чаще подменяется громкими политическими заявлениями", - отметил он.
Николенко сказал, что может "не на словах, а на деле" доказать наличие политической воли завершить разрешен ней вооруженный конфликт с Украиной.
"Отдать приказ подконтрольным ей вооруженным группировкам на Донбассе неуклонно соблюдать режим прекращения огня, прекратить саботаж работы Трехсторонней контактной группы, разблокировать выполнение решений лидеров нормандского формата", - подчеркнул он.
Николенко отметил, что жители оккупированного Донбасса требуют альтернативы разрушительной политике "русского мира", а в Кремле должны понять - "построить мир на российских танках невозможно".
"И в дальнейшем настроены достичь прогресса в рамках политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Рассчитываем, что от логики войны неизбежно откажутся и в России", - сообщил он.
- Напомним, МИД России обвинил украинскую сторону в якобы нарушениях режима прекращения огня на Донбассе и затягивании переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Также РФ призвала мир побудить Украину прекратить войну.
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