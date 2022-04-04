РФ пытается наладить канал контрабанды подсанкционных товаров через Грузию, - украинская разведка
Правительство Российской Федерации пытается наладить канал контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
По предварительной информации, из-за введения большого количества международных санкций Россия больше не имеет возможности поставки большой номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения.
Чтобы обойти санкции, россияне вынуждены налаживать каналы контрабанды, которые проходят в том числе через территорию Грузии. Также стало известно, что представители грузинских спецслужб получают указания от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
Кроме того, известно о дополнительном канале поставки контрабанды в виде товаров военного назначения на территорию РФ. Этот контрабандистский путь проходит через Восточную Азию. Через него происходит поставка запчастей техники, электроника и военная оптика.
Также украинская разведка сообщает о возможности возобновления авиасообщения между Грузией и Российской федерацией.
- Напомним, что ранее премьер Гарибашвили заявил о том, что Грузия не намерена вводить экономические санкции против Российской Федерации.
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