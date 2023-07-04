РФ пытается мобилизовать жителей ВОТ, обещая их детям бюджетные места в российских вузах
РФ обещает жителям ВОТ бюджетные места для их детей в российских вузах. Все предыдущие аргументы по привлечению дополнительных сил к войне против Украины исчерпаны
Об этом сообщил Центр нацсопротивления.
В РФ решили внести изменения в законы об образовании.
"Враг будет пытаться упростить условия поступления в учебные заведения для лиц, непосредственно проходящих военную службу в рядах российско-оккупационных войск и активно участвующих в войне против Украины", - рассказали в ЦНС.
Также, по данным Сопротивления, оккупанты обещают пристроить детей на бюджетные места в российских вузах.
"Враг осознает, что все предыдущие аргументы по привлечению дополнительных сил к так называемой СВО сейчас исчерпаны, поэтому мотивирует оккупантов по получению призрачных "льгот" для себя и своих детей", - подчеркнули в ЦНС.
- В июне ЦНС сообщал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики разработали алгоритм для мобилизации местного населения. В частности, объявлено о создании так называемого народного ополчения.
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