Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

В РФ решили внести изменения в законы об образовании.

"Враг будет пытаться упростить условия поступления в учебные заведения для лиц, непосредственно проходящих военную службу в рядах российско-оккупационных войск и активно участвующих в войне против Украины", - рассказали в ЦНС.

Также, по данным Сопротивления, оккупанты обещают пристроить детей на бюджетные места в российских вузах.



"Враг осознает, что все предыдущие аргументы по привлечению дополнительных сил к так называемой СВО сейчас исчерпаны, поэтому мотивирует оккупантов по получению призрачных "льгот" для себя и своих детей", - подчеркнули в ЦНС.