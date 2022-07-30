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Главная Мир РФ пытается дестабилизировать Гагаузию, - Санду

РФ пытается дестабилизировать Гагаузию, - Санду

30 июля, 2022 суббота
13:00
Мир Майя Санду

Президент Молдовы Мая Санду рассказала, что в Гагаузии есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на заявление Санды.

"Существуют определенные попытки дестабилизировать ситуацию со стороны определенных лиц и групп в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы. Это сложно, но наши ведомства пытаются держать ситуацию под контролем, следить за ней и принимать меры, когда это необходимо", – сказала президентка.

Известно, что Гагаузия – это автономное территориальное образование на юге Молдовы, где большинство населения составляет тюркоязычный народ – гагаузы.

"Мы слышали от людей в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию, и там есть определенная роль. Но в целом мы не думаем, что существует большой риск и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", - сказала Санду.

Она также отметила, что и в Приднестровье было несколько инцидентов. Но, по мнению Санду, пока серьезных рисков власти не видят.

"Пока мы считаем, что серьезных рисков нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два. Мы внимательно следим за происходящим, мы общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимаются действия, которые поставят под угрозу здоровье и безопасность граждан", - сказала Санду.

Она подчеркнула, что большое значение в поддержании стабильности в стране играет энергетическая безопасность страны.

"Очень важно, чтобы мы имели запасной план решения на случай, если мы не сможем найти других альтернатив. Потому что речь идет не только о решении энергетической проблемы, но и о поддержании стабильности в Молдове. Это важно для нас, Румынии и Украины ", - сказала Санду.

  • 29 июля Мая Санду заявила, что Молдова принимает во внимание пессимистические сценарии и в случае нападения РФ страна обратится за помощью к Румынии. На это президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что страна поддержит Молдову "как бы там ни развивались события в результате войны, которую РФ развязала против Украины".

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