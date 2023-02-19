РФ путем ядерного шантажа пытается сорвать визит Байдена в Европу, - ГУР
Россия пытается масштабными учениями стратегических ядерных сил помешать визиту президента США Джо Байдена в Европу
Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны в telegram.
Украинская разведка обращает внимание, что в РФ начинают масштабные учения стратегических ядерных сил в преддверии визита в Европу президента США Джо Байдена.
Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.
В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления вооруженных сил РФ "Монолит". В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность стратегических ядерных сил к применению.
Также в ГУР отметили, что на авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.
"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", - подытожили в ГУР.
- Джо Байден посетит Польшу с визитом с 20 по 22 февраля.
- 16 февраля в Белом доме заявили, что президент США на следующей неделе не планирует побывать в Украине.
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