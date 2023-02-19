Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны в telegram.

Украинская разведка обращает внимание, что в РФ начинают масштабные учения стратегических ядерных сил в преддверии визита в Европу президента США Джо Байдена.

Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления вооруженных сил РФ "Монолит". В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность стратегических ядерных сил к применению.

Также в ГУР отметили, что на авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства РФ, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", - подытожили в ГУР.