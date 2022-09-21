"РФ прямо нарушила основные принципы устава ООН. Ей никто не угрожал": Байден об имперских амбициях РФ
Президент США Джо Байден заявил, что РФ нарушила основные принципы устава ООН, отстаивая собственные имперские амбиции
Об этом Байден сказал во время Генассамблеи ООН.
"Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту", - подчеркнул он.
По словам Байдена, Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Все должны оказывать максимальное давление на президента России, чтобы остановить войну. США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях, добавил он.
По мнению Байдена, решение Путина о мобилизации – ошибка и плохая новость для российского народа.
"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум - это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления", - добавил Байден.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .
- Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.
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