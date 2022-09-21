Об этом Байден сказал во время Генассамблеи ООН.

"Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту", - подчеркнул он.

По словам Байдена, Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами. Все должны оказывать максимальное давление на президента России, чтобы остановить войну. США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях, добавил он.

По мнению Байдена, решение Путина о мобилизации – ошибка и плохая новость для российского народа.

"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум - это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления", - добавил Байден.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.