Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.

"Основные усилия противник сосредоточивает на поражении группировки ОС и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил, с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противника на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские захватчики продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях", - говорится в отчете.

Ситуация на Волыни и Полесье

Сравнивая с прошедшими сутками – ситуация без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений ВС Беларуси. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей.

Ситуация на Сиверском направлении

Противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

Ситуация на Слобожанщине

Оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Руски Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Ситуация на Донбассе

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичного Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области.

Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липово и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

Ситуация на Юге Украины

Вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.

Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

"Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов", - сообщают в ВСУ.

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