РФ проводит подготовку к наступлению на Новопавловском и Запорожском направлениях, - Генштаб
Российский агрессор активно готовится к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях Украины
Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.
"Основные усилия противник сосредоточивает на поражении группировки ОС и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил, с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противника на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении. Кроме того, российские захватчики продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях", - говорится в отчете.
Ситуация на Волыни и Полесье
Сравнивая с прошедшими сутками – ситуация без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений ВС Беларуси. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей.
Ситуация на Сиверском направлении
Противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.
Ситуация на Слобожанщине
Оккупанты оказывают систематическое огневое воздействие высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терновая, Руски Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.
Ситуация на Донбассе
Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичного Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.
На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и Северодонецка и Новозвановки в Луганской области.
Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липово и Нирково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи.
На Авдеевском направлении российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Пески.
Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.
Ситуация на Юге Украины
Вражеские подразделения пытались улучшить тактическое положение в направлении Николаева и обеспечить выход на административные границы Херсонской области.
Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.
"Противник продолжает нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных заведениях приграничных с Украиной населенных пунктов", - сообщают в ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.22
Покупка 34.22Продажа 35.79
-
EUR
Покупка 36.08Продажа 38.06
- Актуальное
- Важное