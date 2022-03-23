РФ проводит перегруппировку войск для возобновления контрнаступлений, - Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Разведка Великобритании отмечает, что при этом на севере страны боевые действия остаются в основном статическими.

"Российские войска пытаются охватить украинские силы на Востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Российские силы все еще пытаются обойти Николаев и продвинуться на запад по направлению к Одессе", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты активно применяют ракеты и авиацию, в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью.

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