РФ проводит перегруппировку войск для возобновления контрнаступлений, - Минобороны Великобритании
Российские войска в Украине проводят перегруппировку, прежде чем продолжить крупномасштабные наступательные операции
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Разведка Великобритании отмечает, что при этом на севере страны боевые действия остаются в основном статическими.
"Российские войска пытаются охватить украинские силы на Востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Российские силы все еще пытаются обойти Николаев и продвинуться на запад по направлению к Одессе", – говорится в сообщении.
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