РФ проводит кампанию по дискредитации мобилизации в Украине, - Центр при СНБО

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

"Во время мониторинга информационного пространства Центр зафиксировал множество призывов, сеющих панику среди украинцев, которые распространялись через дезинформационные сообщения о мобилизации в Украине", говорится в сообщении.

В качестве примеров вражеских сообщений называют призывы к мужчинам покинуть Украину, сообщения о больших потерях ВСУ, информацию о тотальной мобилизации всех мужчин в Украине, "инструкции", как избежать мобилизации.

Также в ЦПД упомянули фейковую информацию об акциях типа "приведи друга в военкомат и получи денежное вознаграждение".

Центр противодействия призвал доверять только официальным источникам информации.