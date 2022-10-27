РФ проводит кампанию по дискредитации мобилизации в Украине, - Центр при СНБО
Россияне приступили к информационно-психологической спецоперации, направленной на дискредитацию мобилизационной кампании в Украине
Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
"Во время мониторинга информационного пространства Центр зафиксировал множество призывов, сеющих панику среди украинцев, которые распространялись через дезинформационные сообщения о мобилизации в Украине", говорится в сообщении.
В качестве примеров вражеских сообщений называют призывы к мужчинам покинуть Украину, сообщения о больших потерях ВСУ, информацию о тотальной мобилизации всех мужчин в Украине, "инструкции", как избежать мобилизации.
Также в ЦПД упомянули фейковую информацию об акциях типа "приведи друга в военкомат и получи денежное вознаграждение".
Центр противодействия призвал доверять только официальным источникам информации.
- Напомним, ЦПД назвал основной нарратив Путина, который 26 октября продвигают российские СМИ
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