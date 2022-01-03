РФ проверяет, как далеко может зайти, – премьер Польши

Об этом передает ЕН.

"Россия проверяет, как далеко она может зайти. Мы должны оставаться солидарными и едиными", - заявил он.

По словам премьера, президент России Владимир Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях.

"Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой" - отметил Моравецкий.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, впервые пересек отметку $2 тыс.

21 декабря Нафтогаз направил в Еврокомиссию жалобу на "Газпром" из-за его злоупотребления доминантным положением на газовом рынке ЕС.