РФ проверяет, как далеко может зайти, – премьер Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Россия проверяет, как далеко может продвинуться в сопротивлении Европы
Об этом передает ЕН.
"Россия проверяет, как далеко она может зайти. Мы должны оставаться солидарными и едиными", - заявил он.
По словам премьера, президент России Владимир Путин прибегает к силовым методам в разных плоскостях.
"Он знает, что его власть зависит от цен на газ. И он делает все, чтобы держать Европу зависимой" - отметил Моравецкий.
- 21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, впервые пересек отметку $2 тыс.
- 21 декабря Нафтогаз направил в Еврокомиссию жалобу на "Газпром" из-за его злоупотребления доминантным положением на газовом рынке ЕС.
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