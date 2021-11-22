РФ провела в оккупированном Крыму военные учения по уничтожению ракетных комплексов
22 ноября военные РФ провели в оккупированном Крыму учения по уничтожению воздушных целей, применив ракетные комплексы
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое обучение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - заявили в Минобороны.
По сообщению прессужбы, воздушные цели условного противника смоделировали с разными параметрами скорости полета и высоты, что затрудняло выполнение задачи.
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