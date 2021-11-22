РФ провела в оккупированном Крыму военные учения по уничтожению ракетных комплексов

Об этом сообщили в Минобороны РФ.



"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое обучение по поиску, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника", - заявили в Минобороны.



По сообщению прессужбы, воздушные цели условного противника смоделировали с разными параметрами скорости полета и высоты, что затрудняло выполнение задачи.

Напомним, 16 ноября российские наемники на Донбассе провели учения по повышению боеготовности.

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