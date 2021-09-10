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РФ провела в оккупированном Крыму учения по противовоздушной обороне

10 сентября, 2021 пятница
16:56
война с Россией танк

Дивизионы российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" провели учения по противовоздушной обороне объектов в оккупированном Крыму

Об этом передает Минобороны РФ.

"Дивизион ЗРК С-400 " Триумф " провели учения по противовоздушной обороне объектов Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

Российские военные осуществили свертывание пусковых и радиолокационных установок и совершили марш в новые позиционные районы.

На основном этапе обучения военные отработали алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации "условного противника".

"Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных пусков ракет", - говорится в сообщении.

В ходе обучения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной атаки "условного противника".
 

  • Напомним, 10 сентября начались учения "Запад-2021". Они пройдут на территории и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

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