РФ провела ротацию на Бахмутском направлении, - военный ВСУ
Россияне перебросили в Бахмут три полка территориальных войск вместо "элэнэровцев" и "дээнэровцев"
Об этом рассказал украинский военный Кирилл Сазонов в эфире Еспресо.
"Враг пытается не дать нам окружить свою группировку в Бахмуте. Сама группировка была заменена. На днях была ротация. Вывели так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса - "ДНР" и "ЛНР". Вместо них завели три полка российских территориальных войск - второй сорт", - отметил он
К югу от Бахмута, в частности в Клищиевке, в окрестностях продолжаются тяжелые бои. РФ пытается захватить ее снова. Преимущественно работают вражеские десантники, усилившиеся мотострелками. Однако успеха не имеют.
"Российские пропагандисты грустно говорят, что "все под контролем". У них даже врать не получается, что они куда-то продвигаются", - заметил Кирилл Сазонов.
- 11 августа стало известно, что ВСУ наступают южнее Бахмута.
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