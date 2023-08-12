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РФ провела ротацию на Бахмутском направлении, - военный ВСУ

12 августа, 2023 суббота
16:49
Война с Россией

Россияне перебросили в Бахмут три полка территориальных войск вместо "элэнэровцев" и "дээнэровцев"

Об этом рассказал украинский военный Кирилл Сазонов в эфире Еспресо.

"Враг пытается не дать нам окружить свою группировку в Бахмуте. Сама группировка была заменена. На днях была ротация. Вывели так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса - "ДНР" и "ЛНР". Вместо них завели три полка российских территориальных войск - второй сорт", - отметил он

К югу от Бахмута, в частности в Клищиевке, в окрестностях продолжаются тяжелые бои. РФ пытается захватить ее снова. Преимущественно работают вражеские десантники, усилившиеся мотострелками. Однако успеха не имеют.

"Российские пропагандисты грустно говорят, что "все под контролем". У них даже врать не получается, что они куда-то продвигаются", - заметил Кирилл Сазонов.

  • 11 августа стало известно, что ВСУ наступают южнее Бахмута.
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