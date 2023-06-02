РФ провела ротацию кораблей в Черном море. Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок, - ОК "Юг"
По состоянию на вечер пятницы, 2 июня, известно, что российский враг совершил ротацию ракетоносителей, находящихся в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Подводные ракетоносители заведены в пункты базирования, на дежурство выведены 3 надводных носителя ракет. Общий залп "калибров" остается на отметке 24 единицы.
"Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок! Помните, что враг в условиях гибридной войны использует все рычаги влияния – средства террора, огневое поражение, истощение систем ПВО и нервной системы каждого украинца", – пишет "Юг".
Украинцев призывают быть бдительными и сознательными, не подвергаться враждебным вбросам и паническим настроениям, а также не пренебрегать собственной безопасностью.
- По состоянию на утро пятницы, 2 июня, россияне удерживали на боевом дежурстве 15 кораблей, в том числе четыре носителя крылатых ракет "Калибр".
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