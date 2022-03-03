РФ провела мобилизацию в ОРДЛО. Жителей планируют использовать как "пушечное мясо", – Главнокомандующий ВСУ

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Еспресо.TV.

"Большинство из этих людей имеют российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса", - рассказал Залужный.



Главнокомандующий также подчеркнул, что это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb