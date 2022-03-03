РФ провела мобилизацию в ОРДЛО. Жителей планируют использовать как "пушечное мясо", – Главнокомандующий ВСУ
Военное руководство РФ провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Еспресо.TV.
"Большинство из этих людей имеют российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса", - рассказал Залужный.
Главнокомандующий также подчеркнул, что это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ", - добавил он.
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