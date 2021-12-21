РФ провела испытание крылатой ракеты в Японском море
В России произвели успешный запуск крылатой ракеты "Калибр" в акватории Японского моря
Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Новая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря осуществила пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" в наземную цель из подводного положения", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, дальность стрельбы ракеты превысила 1 тыс. км. Запуск был произведен из подводного положения на полигоне в районе мыса Сюркум.
Как уточнили в пресс-службе, непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр тайного выхода в район выполнения задач.
На Тихоокеанском флоте "Петропавловск-Камчатский" является одной из первых дизель-электрических подлодок, способных иметь на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".
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