РФ провела испытание крылатой ракеты в Японском море

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.



"Новая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря осуществила пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" в наземную цель из подводного положения", - говорится в сообщении.



По данным Минобороны, дальность стрельбы ракеты превысила 1 тыс. км. Запуск был произведен из подводного положения на полигоне в районе мыса Сюркум.



Как уточнили в пресс-службе, непосредственно перед выполнением пуска подводники совершили тактический маневр тайного выхода в район выполнения задач.



На Тихоокеанском флоте "Петропавловск-Камчатский" является одной из первых дизель-электрических подлодок, способных иметь на вооружении высокоточные крылатые ракеты "Калибр".



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