Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

Источники CNN отметили, что Россия заранее известила Америку об испытаниях и США не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.

По данным американских чиновников, испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", прозванной на Западе "Сатана II" и способной нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, российский президент Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к федеральному собранию.

Справка: "Сармат" - межконтинентальная баллистическая ракета, которую на Западе прозвали "Сатана II", так как она способна доставлять несколько ядерных боеголовок. Первоначальный вес ракеты для поражения дальних целей, по оценкам россиян, составляет 150-200 тонн, дальность полета – 16 тыс. км, полезная нагрузка – 5 тонн. Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны - 9-10 тыс. км, стартовая масса - 100-120 тонн, максимальная забрасывающая масса - 10 тонн. По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок их мощность оценивается в 750 Кт каждая.