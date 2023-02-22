РФ провалила испытание ракеты "Сармат" во время визита Байдена в Киев, - CNN
В ходе визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля Россия осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но запуск оказался неудачным
Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.
Источники CNN отметили, что Россия заранее известила Америку об испытаниях и США не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.
По данным американских чиновников, испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", прозванной на Западе "Сатана II" и способной нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе, по их словам, российский президент Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к федеральному собранию.
Справка: "Сармат" - межконтинентальная баллистическая ракета, которую на Западе прозвали "Сатана II", так как она способна доставлять несколько ядерных боеголовок. Первоначальный вес ракеты для поражения дальних целей, по оценкам россиян, составляет 150-200 тонн, дальность полета – 16 тыс. км, полезная нагрузка – 5 тонн. Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны - 9-10 тыс. км, стартовая масса - 100-120 тонн, максимальная забрасывающая масса - 10 тонн. По мнению экспертов, одна ракета несет от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности. В случае доставки 10 боеголовок их мощность оценивается в 750 Кт каждая.
- Напомним, 20 февраля Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Укрзализныце подтвердили, что Байден прибыл в Киев поездом.
- В свою очередь агентство AP писало, что незадолго до визита президента США Джо Байдена в Киев американская сторона предупредила Россию о недопустимости провокаций.
- А на Аллее смелости в Киеве установили памятную табличку Джо Байдену – в благодарность за помощь Украине.
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