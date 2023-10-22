РФ производит дроны неустановленного типа с двигателями, которые были куплены на AliExpress, - Игнат
Российские оккупанты атакуют Украину новыми беспилотниками неустановленного типа. Двигатели этих дронов террористы покупают на китайском сайте AliExpress
Об этом в телемарафоне сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"И о БПЛА неустановленного типа: там уже есть обломки, остатки. Видно, из чего враг их складывает, фактически на AliExpress куплены двигатели. Таким образом, противник будет их применять", - заявил спикер.
По словам Игната, это уже не в первый раз, когда из простых материалов, из "палок", создают беспилотники и запускают по территории Украины.
В то же время он подчеркнул, что этот беспилотник несет несколько килограммов взрывчатки и представляет опасность.
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