РФ производит дроны неустановленного типа с двигателями, которые были куплены на AliExpress, - Игнат

Об этом в телемарафоне сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"И о БПЛА неустановленного типа: там уже есть обломки, остатки. Видно, из чего враг их складывает, фактически на AliExpress куплены двигатели. Таким образом, противник будет их применять", - заявил спикер.

По словам Игната, это уже не в первый раз, когда из простых материалов, из "палок", создают беспилотники и запускают по территории Украины.

В то же время он подчеркнул, что этот беспилотник несет несколько килограммов взрывчатки и представляет опасность.