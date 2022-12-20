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РФ производит до 30 ракет "Калибр" в месяц на имеющихся составляющих - член оборонного комитета ВР Чернев

20 декабря, 2022 вторник
21:03
война с Россией

Член оборонного комитета Верховной Рады Украины Егор Чернев заявил, что Россия производит до 30 ракет "Калибр" в месяц на тех составляющих, которые имеет

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев .

"По нашим данным, именно ракет "Калибров" производится до 30 в месяц - на тех составляющих, которые они сейчас имеют. Это небольшое количество, но все равно проблемное для нас. Потому что мы видим, сколько они запускают каждый раз. россияне будут хвататься за каждую возможность продолжить террор против нашей энергосистемы", - сказал Чернев.

Член оборонного комитета подчеркнул, что в настоящее время важно усилить контроль за исполнением санкционных ограничений РФ, чтобы также помешать производить боеприпасы.

"Возможности России благодаря санкциям уменьшаются с каждым днем. Но, к сожалению, на сегодняшний день у врага есть пути обхода санкций по изготовлению оружия. Также Россия может использовать украинские составляющие, которые были переданы еще до 2014 года", - добавил Чернев.
  • Reuters и RUSI опубликовали расследование, по которому в последние 7 месяцев РФ получила компьютерные и электронные компоненты на $2,6 млрд. $777 млн из этой продукции изготовили западные фирмы, чьи микросхемы нашли в российских системах оружия в Украине.
  • 8 декабря сообщалось , что правоохранители разоблачили украинское предприятие в Виннице, которое экспортировало в Россию комплектующие для ремонта военной техники во время военного положения.
  • 15 декабря Россия впервые с 9 декабря вывела на боевое дежурство в Черном море носителя крылатых ракет "Калибр".
  • Reuters пишет , что Россия, несмотря на санкции, покупает большинство деталей для дронов "Орлан" за рубежом. Цепь поставок компонентов для БПЛА "Орлан-10" охватывает весь мир, логистический след заканчивается в Специальном технологическом центре в Санкт-Петербурге.

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Россия
санкции против России
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