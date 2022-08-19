РФ проигрывает информационную войну против Украины, - глава разведки Британии
Руководитель британской разведки Джереми Флемминг считает, что РФ проигрывает информационную войну против Украины из-за эффективной защиты украинских киберспециалистов
Об этом Флемминг написал в авторской колонке The Economist.
"Попытки российских военных разрушить цифровую инфраструктуру Украины и сеять раздор через цифровые средства наткнулись на устойчивую, профессиональную и эффективную защиту украинских киберспециалистов", - отмечает Джереми Флемминг.
По его словам, за время полномасштабного вторжения в Украину РФ не смогла получить преимущества над Украиной в киберпространстве. Однако такое противодействие не во всем мире. По мнению Флемминга, многие страны отказываются осуждать действия России, поскольку находятся под информационным влиянием РФ.
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков , которые враг продуцировал 18 августа. В этот раз дезинформационная кампания забросила ВСУ создание складов с боеприпасами в Торецке Донецкой области в помещениях музыкального училища и дворца культуры. Также в России продолжают создавать фейки якобы Киев не пускает в ЗАЭС миссию МАГАТЭ, а "преступный Запад" этому потакает.
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