РФ продолжила обстрелы Херсонщины, убив мирного жителя
В среду, 31 мая, российские террористы убили еще одного мирного жителя Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Из-за обстрела Днепровского Белозерской громады травмы несовместимые с жизнью получил 64 летний мужчина. Вражеский снаряд попал прямо в его дом", - пишет Прокудин.
- 29 мая в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб мужчина.
- Днем 31 мая российская оккупационная армия обстреляла Херсонщину, в результате чего получил ранение трехлетний ребенок. Также пострадал 30-летний мужчина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное