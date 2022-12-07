Об этом заявил президент Владимир Зеленский на церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards.

"23 февраля этого года - за день до эскалации российской войны - госпожа Мадлен Олбрайт (госсекретарь США в 1997-2001 гг., - ред.) опубликовала колонку о том, что российский руководитель совершает историческую ошибку. Это были пророческие слова. Он действительно допустил ошибки. Самой большой в своей жизни и в жизни современных поколений россиян", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Россия отказывается признавать ошибку диктатора.

"Идея-фикс любой диктатуры – игнорировать ошибки и делать вид, что никаких ошибок не было. Тем более, когда речь идет об ошибке первого лица диктатуры. Именно так сейчас ведет себя Россия. Очевидно, что диктатор проиграл. Однако он делает все, чтобы Россия продолжила воевать, лишь бы не признаваться себе и другим, что была допущена историческая ошибка", - сказал Зеленский.

"Если Россия чувствует себя загнанной в угол, она должна винить только себя", – добавил он.

В ноябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорил, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.

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