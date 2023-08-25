РФ продолжает удерживать в море ракетоноситель, общий залп может достигать 8 "калибров"
В Черном море на 25 августа продолжают находиться 10 кораблей врага. В Азовском море дежурит ракетоноситель, на котором может быть до 8 "калибров"
Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, уровень ракетной угрозы оценивается как высокий, даже когда в Черном море нет ракетоносителей. Во-первых, РФ может вывести носители "калибров" достаточно оперативно, во-вторых, оккупанты могут стрелять из пунктов базирования.
"В Черном море продолжает пребывание корабельная группировка из 10 единиц. Ракетоноситель один так и остается в Азовском море, продолжает чередование. И исходя из того, что использовал он две ракеты, его снаряжение может быть около восьми", - сказала Гуменюк.
Она отметила, что враг не привязывается к конкретной дате, потому что массированных ракетных обстрелов не было в День Независимости Украины, не значит, что их не может быть в любой другой день. Спикер призвала украинцев не расслабляться и направляться в укрытие после сигналов воздушной тревоги.
- В ночь на 25 августа в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря идве крылатые ракеты "Калибр" из акватории Азовского моря.
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