РФ продолжает стягивать войска к границе с Украиной, - исследование Atlantic Council

Об этом говорится в исследовании лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) Atlantic Council, передает Радио Свобода.

Исследователи с помощью соцсетей и спутников проследили передвижение войск РФ и обнаружили, что подразделения Центрального военного округа продолжают использовать железную дорогу, чтобы передвигать оборудование в направлении локаций у украинской границы.



Замечено перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск (около 100 км от границы).

"Учитывая большое количество техники, накапливающейся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, господствующая теория утверждает, что существует несколько других не обнаруженных небольших лагерей, вроде того, что был замечен в Курске, разбросанных по Курской и Брянской областях", – заявляют в DFRLab.

Авторы утверждают о "новой активности" вблизи Курска, Брянска, Валуйков и Клетни.



"Существуют пробелы в мониторинге перемещения военных, о чем свидетельствуют наблюдения в Брянской области, где были замечены бронированные поезда, двигавшиеся в Клинцы, но затем их не удалось найти. Подобные случайные показания свидетельствуют о вероятности того, что Россия перемещает больше оборудования, чем разворачивает, но это не должно отвлекать от того факта, что есть конкретные документальные доказательства значительного накопления вблизи Украины", – говорится в итогах публикации.

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.