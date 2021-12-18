РФ продолжает стягивать войска к границе с Украиной, - исследование Atlantic Council
Российские войска продолжают движение вблизи границы с Украиной
Об этом говорится в исследовании лаборатории цифровых криминалистических исследований (DFRLab) Atlantic Council, передает Радио Свобода.
Исследователи с помощью соцсетей и спутников проследили передвижение войск РФ и обнаружили, что подразделения Центрального военного округа продолжают использовать железную дорогу, чтобы передвигать оборудование в направлении локаций у украинской границы.
Замечено перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск (около 100 км от границы).
"Учитывая большое количество техники, накапливающейся у границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, господствующая теория утверждает, что существует несколько других не обнаруженных небольших лагерей, вроде того, что был замечен в Курске, разбросанных по Курской и Брянской областях", – заявляют в DFRLab.
Авторы утверждают о "новой активности" вблизи Курска, Брянска, Валуйков и Клетни.
"Существуют пробелы в мониторинге перемещения военных, о чем свидетельствуют наблюдения в Брянской области, где были замечены бронированные поезда, двигавшиеся в Клинцы, но затем их не удалось найти. Подобные случайные показания свидетельствуют о вероятности того, что Россия перемещает больше оборудования, чем разворачивает, но это не должно отвлекать от того факта, что есть конкретные документальные доказательства значительного накопления вблизи Украины", – говорится в итогах публикации.
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