РФ продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую ближайшую цель в войне, - разведка Британии
Переброска дополнительных подразделений РФ в Бахмут свидетельствует, что захват города в Донецкой области остается главной целью россиян на этом этапе войны против Украины
Об этом минобороны Британии пишет в twitter .
Британская разведка предполагает, что за последние четыре дня Россия передислоцировала несколько батальонов для усиления Бахмутского направления.
Это произошло после тактических достижений Украины на флангах Бахмута в середине мая и публичных сомнений в готовности наемников ПИК Вагнера продолжать бои в этом секторе.
"Учитывая, что Россия, вероятно, удерживает в Украине относительно немного незадействованных боевых подразделений, передислокация является показательным шагом российского командования. Российское руководство, вероятно, продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую ближайшую военную цель, которая позволит им претендовать на определенный успех в конфликте", - считают в разведке Британии.
- 19 мая в Минобороны Украины заявили, что враг увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии.
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