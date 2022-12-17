Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится. в сообщении.

Отмечается, что оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка Сумской области и Стрилечья, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное на Харьковщине.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безрезультатно продолжает попытки прорвать оборону войск Украины. Обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции ВСУ вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневому влиянию подверглись 32 населенных пункта. В частности, Времивка и Новополье Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Чаривное и Ольговка Херсонской области.

"15 декабря, в районах населенных пунктов Токмак и Пологи, противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", - добавили в Генштабе.

Известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три состава боеприпасов захватчиков.

15 декабря украинская разведка выяснила, что российские захватчики в Крыму готовятся отбивать атаки ВСУ.

17 декабря британская разведка сообщила, что россияне перенесли запуски иранских дронов из Крыма в Краснодарский край из-за уязвимости оккупированного полуострова. В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb