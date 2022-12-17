РФ продолжает попытки прорвать оборону наших войск на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб
Под огонь оккупантов попали объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны", - говорится. в сообщении.
Отмечается, что оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Яструбино и Кондратовка Сумской области и Стрилечья, Красное, Старица, Захаровка, Милово, Фиголовка, Новомлынск и Западное на Харьковщине.
На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.
На Лиманском направлении оккупанты обстреляли позиции украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безрезультатно продолжает попытки прорвать оборону войск Украины. Обстрелам подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Берестово, Благодатное, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Авдеевка, Водяное, Карловка, Марьинка и Первомайское Донецкой области.
На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиции ВСУ вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневому влиянию подверглись 32 населенных пункта. В частности, Времивка и Новополье Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Каменское на Запорожье и Херсон, Республиканец, Новокаиры, Чаривное и Ольговка Херсонской области.
"15 декабря, в районах населенных пунктов Токмак и Пологи, противник потерял более 100 человек ранеными и склад боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется", - добавили в Генштабе.
Известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три состава боеприпасов захватчиков.
- 15 декабря украинская разведка выяснила, что российские захватчики в Крыму готовятся отбивать атаки ВСУ.
- 17 декабря британская разведка сообщила, что россияне перенесли запуски иранских дронов из Крыма в Краснодарский край из-за уязвимости оккупированного полуострова. В тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что Украина готова воевать за оккупированный россиянами Крым.
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